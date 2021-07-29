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На Олимпийских играх 30 июля выступит 21 украинец: расписание соревнований

На Олимпийских играх 30 июля выступит 21 украинец: расписание соревнований

КИЕВ. 29 июля. УНН. Завтра, 30 июля, на ХХХІ летних Олимпийских играх на старт выйдет 21 представитель Украины. ️Расписание выступлений обнародовали на странице "НОК Украины и олимпийская команда" в Facebook, пишет УНН.

Расписание

Пулевая стрельба

  • 03:00 — женщины, малокалиберный пистолет 25 м (квалификация): Елена Костевич. Финал в 08:00

Фехтование

  • 5:25 — мужчины, шпага (командные соревнования) Игорь Рейзлин, Богдан Никишин, Роман Свичкар, Анатолий Герей. Поединок за бронзу в 12.30. Финал в 13.30

Прыжки в воду

  • 09:00 — женщины, трамплин 3 м (предыдущий раунд): Виктория Кесарь, Анна Письменская

Легкая атлетика

  • 3:15 — мужчины, прыжки в высоту (квалификация): Андрей Проценко
  • 05:20 — мужчины, метание диска (квалификация): Никита Нестеренко
  • 13:05 — женщины, тройной прыжок (квалификация): Ольга Саладуха
  • 13:25 — женщины, толкание ядра (квалификация): Ольга Голодная
  • 14:12 — смешанная эстафета 4 × 400 (предыдущие забеги): Украина

Дзюдо

  • 5:00 — Яков Хаммам (свыше 100 кг), Елизавета Каланина (до 78 кг). Финальный блок 11.00

Бокс

  • 6:03 — 1/4 финала Анна Лысенко (до 69 кг)

Плавание

  • 13:14 — мужчины, 50 м в / c (предыдущие заплывы) Владислав Бухов
  • 14:23, 14:40 — мужчины, 1500 м в / c: Сергей Фролов, Михаил Романчук

Напомним

Украинка Элина Свитолина впервые в истории украинского женского тенниса вышла в полуфинал одиночного разряда на Олимпийских играх.

На фоне Олимпиады в Токио зафиксировали новый антирекорд инфицирования COVID-19.

Источник: УНН
Теги: спорт, сборная Украины, Олимпиада-2020
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