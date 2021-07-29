Новости: Спорт
29 июля 2021, 22:55 • Илья Нежигай • 31470
На Олимпийских играх 30 июля выступит 21 украинец: расписание соревнований
КИЕВ. 29 июля. УНН. Завтра, 30 июля, на ХХХІ летних Олимпийских играх на старт выйдет 21 представитель Украины. ️Расписание выступлений обнародовали на странице "НОК Украины и олимпийская команда" в Facebook, пишет УНН.
Расписание
Пулевая стрельба
- 03:00 — женщины, малокалиберный пистолет 25 м (квалификация): Елена Костевич. Финал в 08:00
Фехтование
- 5:25 — мужчины, шпага (командные соревнования) Игорь Рейзлин, Богдан Никишин, Роман Свичкар, Анатолий Герей. Поединок за бронзу в 12.30. Финал в 13.30
Прыжки в воду
- 09:00 — женщины, трамплин 3 м (предыдущий раунд): Виктория Кесарь, Анна Письменская
Легкая атлетика
- 3:15 — мужчины, прыжки в высоту (квалификация): Андрей Проценко
- 05:20 — мужчины, метание диска (квалификация): Никита Нестеренко
- 13:05 — женщины, тройной прыжок (квалификация): Ольга Саладуха
- 13:25 — женщины, толкание ядра (квалификация): Ольга Голодная
- 14:12 — смешанная эстафета 4 × 400 (предыдущие забеги): Украина
Дзюдо
- 5:00 — Яков Хаммам (свыше 100 кг), Елизавета Каланина (до 78 кг). Финальный блок 11.00
Бокс
- 6:03 — 1/4 финала Анна Лысенко (до 69 кг)
Плавание
- 13:14 — мужчины, 50 м в / c (предыдущие заплывы) Владислав Бухов
- 14:23, 14:40 — мужчины, 1500 м в / c: Сергей Фролов, Михаил Романчук
Напомним
Украинка Элина Свитолина впервые в истории украинского женского тенниса вышла в полуфинал одиночного разряда на Олимпийских играх.
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Источник: УНН
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