Убийства талибами афганских пилотов вызывают тревогу у правительства США

КИЕВ. 30 июля. УНН. По меньшей мере семь афганских пилотов были убиты за последние месяцы за пределами баз, как сообщили Reuters два высокопоставленных афганских правительственных чиновника, часть того, что исламистский Талибан заявляет, является кампанией, направленной на то, чтобы афганские пилоты, прошедшие обучение в США, были "целенаправленно уничтожены", информирует УНН.

Детали

В то время как Соединенные Штаты готовятся официально завершить 20-летнюю военную миссию в Афганистане 31 августа, повстанцы Талибана быстро захватывают территорию, когда-то контролируемую поддерживаемым США правительством президента Ашрафа Гани, что вызывает опасения, что они могут в конечном итоге попытаться захватить столицу Кабул.

Специальный генеральный инспектор по восстановлению Афганистана (SIGAR) в своем ежеквартальном отчете Конгресса, охватывает трехмесячный период до июня, в общих чертах описал афганские ВВС (AAF), которые испытывают растущее напряжение из-за борьбы с Талибаном на фоне вывода войск США.

Например, парк вертолетов UH-60 Black Hawk, принадлежащий ВВС, был в июне на уровене готовности 39%, что примерно вдвое меньше уровня апреля и мая. По сообщению SIGAR, все афганские планеры летали как минимум на 25% более рекомендованных интервалов планового технического обслуживания.

Цитата

“Все авиационные платформы перегружены из-за увеличения количества запросов на непосредственную авиационную поддержку, разведку, наблюдение, разведывательные миссии и пополнения запасов воздуха сейчас, когда (афганским военным) в значительной степени не хватает поддержки с воздуха”, — говорится в сообщении.

Дополнение

В то же время экипажи самолетов остаются загруженными из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Афганистане и темпов операций, которые “только увеличились”, говорится в сообщении.

Наряду со спецназом Афганистана, афганские военно-воздушные силы является опорой национальной стратегии по предупреждению захвата городов талибами. Но силы специальных операций также используются не по назначению, сообщает SIGAR.

Большинство корпусов Афганской национальной армии отказываются выполнять миссии без поддержки своих элитных коммандос.

Ссылаясь на данные НАТО, SIGAR сообщила, что когда прибывают афганские коммандос, их используют для выполнения задач, предназначенных для обычных сил, включая расчистку маршрутов и безопасность контрольно-пропускных пунктов.

Однако в отчете содержится предупреждение о том, что трудно оценить, что представляет собой злоупотребление войсками элитных сил, когда афганское правительство “борется за свое существование”.