Украинский тренер вывел иностранный клуб в третий раунд квалификации Лиги чемпионов

КИЕВ. 29 июля. УНН. В рамках второго этапа квалификации Лиги чемпионов состоялся ряд поединков, в одном из которых против "Алашкерт" сыграл ФК "Шериф" под руководством Украинской Юрия Вернидуба, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

На гол нападающего ФК "Алашкерт" Александара Глишич молдавская команда под руководством Вернидуба ответила точными ударами Густаво Дуланто, Энрике Луваннор и Себастьяна Тиля - 1:3.

"Шериф", который в первом матче одержал победу со счетом 1:0, вышел в полуфинал квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары "Кайрат" (Казахстан) - "Црвена Звезда" (Сербия).

Дополнение

Также к следующему этапу квалификации пробился греческий "Олимпиакос", болгарский "Лудогорец", нидерландский "ПСВ" и румынский "Клуж".