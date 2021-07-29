ВСУ провели испытания нового реактивного снаряда "Тайфун-1"

КИЕВ. 29 июля. УНН. Состоялись успешные испытания нового реактивного снаряда калибра 122 мм "Тайфун-1". Боеприпас от ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля" разработан для модернизированной системы залпового огня БМ-21У "Ивушка". Об этом УНН стало известно из официального сайта Министерства Обороны Украины.

Цитата

“Министерство обороны продолжает реализацию стратегии ракетно-реактивного вооружения Вооруженных Сил Украины. Результаты испытаний “Тайфун-1” будут использованы в ходе разработки реактивного снаряда калибра 220 мм “Тайфун-2” для модернизированной системы залпового огня “Ураган”, — сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

Детали

Он отметил, что ГП “Конструкторское бюро „Южное“ им. М.К. Янгеля” также с успешным результатом проведения государственных (летные) испытаний отремонтированных ракет для тактического ракетного комплекса “Точка-У”. В ходе исследовательского ремонта они были дополнительно оснащены системой аварийного прекращения полета и системой телеметрического контроля. По словам Андрея Тарана, ремонт ракет для “Точки-У” позволит восстановить боекомплект Вооруженных Сил Украины для выполнения задач по назначению.

В частности, в настоящее время на завершающем этапе государственных испытаний находится создание высокоточного ракеты калибра 300 мм “Ольха-М” с улучшенными характеристиками для модернизированных систем залпового огня “Смерч”, которая разработана ГП “Государственное Киевское конструкторское бюро “ЛУЧ”.

Дополнение

Андрей Таран добавил, что в рамках Программы повышения обороноспособности, Министерством обороны спланировано закупку оперативно-тактического ракетного комплекса “Сапсан”. Его производителем является ГП “Конструкторское бюро „Южное“ им. М.К. Янгеля”.

Напомним

Накануне Украина получила первый турецкий ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Он позволит проводить эффективное наблюдение и прикрытия побережья и акваторий Черного и Азовского морей, а также возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами.