Взрыв в химпарке в Германии: число погибших возросло до пяти

КИЕВ. 30 июля. УНН. Спасатели на месте взрыва в химпарке Леверкузена нашли тела еще трех человек, которых ранее считали пропавшими без вести. Об этом в четверг, 29 июля, сообщили прокуратура и полиция Кельна. Таким образом число жертв техногенной катастрофы достигло пяти. Двое все еще разыскивают, сообщила прокуратура, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Накануне полиция начала расследование на месте взрыва в химическом парке в западногерманском Леверкузене. Первичная проверка планируется вместе с экспертом и ответственным представителем химического парка, сообщил представитель полиции. Причина трагедии до сих пор не выяснена.

Контекст

Взрыв раздался утром 27 июля. По словам руководства предприятия, авария произошла на установке по сжиганию опасных отходов химического парка. Индустриальный парк, где произошел взрыв, является крупнейшим в Европе и имеет три места дислокации - Леверкузен, Дормаген и Крефельд-Юрдинген. На его территории располагаются более 70 фирм. Среди них свои мощности в химпарку имеет и химико-фармацевтический концерн Bayer.