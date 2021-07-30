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Власти Турции сообщили о новых жертвах лесных пожаров

Власти Турции сообщили о новых жертвах лесных пожаров

КИЕВ. 30 июля. УНН. В результате лесных пожаров на юге Турции погибли уже четыре человека, сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли, передает УНН со ссылкой на телеканал TRT.

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“К сожалению, мы потеряли жизнь еще одного гражданина в Мармарисе. Наши соболезнования. Желаю терпения его семье и близким”, — сказал он.

Телеканал уточнил, что ранее в районе Анталии погибли три человека. Кроме того, на лечении из-за последствий пожара в данный момент находятся 58 человек.

Реакция Киева

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования национальному лидеру Турции и заявил, что в пятницу присоединиться к тушению пожаров в Турции отправится украинский пожарный самолет.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что по состоянию на вечер 29 июля, среди пострадавших от масштабных пожаров в Турции граждан Украины нет.

Лесные пожары в Турции

Пожар начался 28 июля недалеко от курортного Манавгата, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. По информации телеканала CNN Turk, 62 человека обратились за медицинской помощью.

Днем 28 июля лесной пожар перекинулся на жилые районы, сообщили местные власти. Пожар начался в ближайшем лесу в четырех местах на фоне 40-градусной жары. Пламя быстро распространилось за сильного ветра. Огонь затронул жилых домов. Над городом видны густой черный дым. Жителей четырех городских кварталов эвакуировали.

К тушению пожара привлекли как минимум один самолет, 19 вертолетов и более 400 пожарных. В Манавгат также направили спасателей из других городов. Пожарные пытаются взять под контроль распространение огня, говорят местные чиновники.

Мэр Анталии Мухиттин Бьоджек сказал, что это самый масштабный пожар, который он когда-либо видел. Он считает подозрительным, что огонь вспыхнул сразу в четырех местах. По этому поводу будет проведено расследование. В результате пожара пострадали десятки человек.

Источник: УНН
Теги: погибшие, Турция, жертвы
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