Власти Турции сообщили о новых жертвах лесных пожаров

КИЕВ. 30 июля. УНН. В результате лесных пожаров на юге Турции погибли уже четыре человека, сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли, передает УНН со ссылкой на телеканал TRT.

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“К сожалению, мы потеряли жизнь еще одного гражданина в Мармарисе. Наши соболезнования. Желаю терпения его семье и близким”, — сказал он.

Телеканал уточнил, что ранее в районе Анталии погибли три человека. Кроме того, на лечении из-за последствий пожара в данный момент находятся 58 человек.