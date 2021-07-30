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ФК "Колос" получил первого соперника в Лиге конференций УЕФА

ФК "Колос" получил первого соперника в Лиге конференций УЕФА

КИЕВ. 30 июля. УНН. В третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА ФК "Колос" сыграет против казахского клуба "Шахтер" (Караганда). Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба, передает УНН.

Детали

Первая игра между румынским "FCSB" и казахским "Шахтером" проходила неделю назад в Бухаресте, и тогда победили румыны 1:0. В ответной игре уже были сильнее казахи 2:1 (хозяева провели победный гол на девяносто первой минуте).

С этого сезона еврокубковые голы, забитые на выезде, не учитываются (а только разница), поэтому игра в Караганде перешла в дополнительное время. Там команды голов не забивали, и все решилось в серии пенальти. Со счетом 5: 3 казахи выиграли серию пенальти и вышли в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где встретятся с "Колос".

Дополнение

Первая игра состоится 5 августа в Коваливке, а ответный матч 12 августа в Караганде.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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