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Бывший баскетболист клубов НБА продлил контракт с "Днепром"

Бывший баскетболист клубов НБА продлил контракт с "Днепром"

КИЕВ. 30 июля. УНН. БК "Днепр" сообщил о продлении еще на сезон сделки с опытным центровым Вячеславом Кравцовым, передает УНН со ссылкой на ФБУ.

Детали

В прошлом сезоне Кравцов, который в свое время успел поиграть за “Детройт” и “Финикс” в НБА, сыграл 47 поединков в составе “Днепра” в Суперлиге. В среднем набирал 9,6 очка, 4,2 подбора, 1,1 передачи за матч.

Также сыграл три матча в Кубке Европы ФИБА прошлого сезона. Набирал 6,3 очка, 4,7 подбора, 1 передачу.

Примечательно, что грядущий сезон станет для Кравцова вторым в составе “Днепра”.

Напомним

БК “Днепр” подписал двух игроков сборной Украины.

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
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