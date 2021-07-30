Российский модуль на МКС неожиданно включил двигатели, из-за чего в NASA отменили запуск корабля Starliner

КИЕВ. 30 июля. УНН. Российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" неожиданно активировал свои двигателя 29 июля после успешного стыковки с Международной космической станцией (МКС), пишет УНН со ссылкой на NASA.

Детали

Это изменило положение МКС, пока не удалось активировать двигатели другого модуля. NASA заявило, что двигатели недавно прибывшего модуля сработали, когда он еще был в процессе интеграции в систему станции. По сообщению агентства, причина незапланированного запуска двигателей неизвестна.

Станция вернулась к “полного контроля над позицией”, когда другой модуль на МКС запустил двигатели. В NASA добавили, что астронавтам и космонавтам на борту ничего не угрожало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Освободили место для нового модуля Россия утопила в Тихом океане старый элемент МКС

В NASA изменили планы

Из-за ситуации с МЛМ, в NASA приняли решение о переносе запланированного на пятницу тестового запуска корабля Starliner на МКС.

Контекст

Российский многофункциональный лабораторный модуль “Наука” пристыковался к Международной космической станции на высоте орбиты чуть более 400 километров 29 июля.