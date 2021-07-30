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Полузащитник Кадири сменил "Динамо" на другой украинский клуб

Полузащитник Кадири сменил "Динамо" на другой украинский клуб

КИЕВ. 30 июля. УНН. Полузащитник Мохамед Кадири, контракт которого принадлежит "Динамо" проведет будущий сезон в одесском "Черноморце" на правах аренды. Об этом сообщают сайты клубов, передает УНН.

Что известно

Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/2022.

Детали

В прошлом сезоне ганский футболист выступал в чемпионате России за тульский "Арсенал", сыграв во всех турнирах (Премьер-Лига и Кубок России) 13 матчей и забив два мяча.

Центральный защитник или полузащитник начинал играть в клубе "Ашанти Голд" (Гана). Выступал в командах: "Аустрия" (Вена, Австрия), "Динамо" Киев, "Арсенал" (Тула, Россия). На профессиональном уровне сыграл 120 официальных матчей, забил 5 голов.

Напомним

Украинский тренер вывел иностранный клуб в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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