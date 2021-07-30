Власти Израиля начали вакцинацию третьей дозой Pfizer

КИЕВ. 30 июля. УНН. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет объявил в четверг о начале национальной кампании по вакцинации от коронавируса лиц старше 60 лет третьей дозой препарата американской компании Pfizer, передает УНН со ссылкой на The Times of Israel.

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“Экспертная комиссия Министерства здравоохранения Израиля официально утвердила рекомендацию делать третий укол-бустер вакцины от коронавируса гражданам Израиля старше 60 лет. Мы начинаем национальную кампанию по вакцинации третьей дозой ”, - заявил Беннет, отметив, что" президент (Израиля) Ицхак Герцог первым (в рамках этой кампании) получит прививку-бустер уже завтра (в пятницу, 30 июля. — ред.)“.

Премьер также сообщил, что “Израиль уже осуществил вакцинацию 2 тыс. лиц с иммунодефицитом третьей дозой без серьезных последствий”. “По мере продвижения мы (власть Израиля) будем делиться информацией (о ходе вакцинации) с мировым сообществом”, — добавил Беннет в ходе телевизионного обращения, которое транслировали основные каналы израильского телевидения.

Контекст

Ранее в четверг государственное израильское радио Kan сообщил, что генеральный директор МЗ Израиля Нахман Аш проинформировал учреждения системы здравоохранения, осуществляющих вакцинацию населения, с 1 августа они могут предлагать уколы третьей дозой препарата Pfizer лицам старше 60 лет спустя не менее пяти месяцев после второго укола. Во вторник министерство здравоохранения разрешило осуществлять вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет при риске развития у них тяжелых форм COVID-19 или летального исхода при заражении. С июня 2021 медики в Израиле начали делать прививки от коронавируса подросткам в возрасте 12-15 лет.

Ситуация с вакцинацией в Израиле

Вакцинация израильтян препаратом компании Pfizer началась 20 декабря прошлого года. По данным Министерства здравоохранения, к настоящему времени первую дозу получили 5,775 млн израильтян, вторую — 5,346 млн , что составляет более 62% и 57% общей численности населения страны (9,3 млн человек) соответственно. После проникновения на территорию страны штамма “дельта” в прошлом месяце возобновился рост числа заражений коронавирусом. 17 июля врачи впервые с марта 2021 обнаружили в сутки в Израиле более тысячи заразились коронавируса, 27 июля — более 2 тыс.

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Государственное радио Kan отмечает, что данные МЗ Израиля за период с 20 июня по 17 июля свидетельствуют о снижении эффективности вакцины Pfizer до 39% в профилактике инфицирования штаммом “дельта”, но прививки продолжает защищать на 88% от госпитализации и на 91,4% — от тяжелых случаев течения заболевания.