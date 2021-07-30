Пожар произошел в главном киноархиве Бразилии

КИЕВ. 30 июля. УНН. Пожар произошел в одном из павильонов бразильской синематеки - главного киноархива страны - в Сан-Паулу. Об этом сообщает в четверг газета Globo, передает УНН.

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В настоящее время пожар локализован, уточняет портал G1.

“Возгорание под контролем — [это] означает, что он локализован. Скоро оно будет ликвидирован. Полностью пожар будет потушен, когда перестанет подниматься белый дым. Пострадавших нет”, — приводит портал слова руководителя городской службы гражданской обороны Робсона да Силвы Бертолотти.

Детали

Сигнал о пожаре в одном из павильонов бразильской синематеки поступил в пожарную службу в четверг около 18 часов по местному времени (полночь по Киеву). Общая площадь хранилищ, расположенных по адресу возгорания составляет 6356 квадратных метров, здесь находятся около 240 тыс. кинопленок.

По информации портала, на месте инцидента работали 15 машин и около 50 пожарных, до 19:45 (1:45 пятницы по киевскому времени) локализовали возгорание, причиной которого, по предварительной информации, стали профилактические работы в системе кондиционирования воздуха. По словам пожарных, в помещениях, где произошел пожар, хранились фильмы, датированные 1920-1940 годами, и исторические документы. По их оценкам, содержание архивов “практически не пострадало”.

В апреле сотрудники киноархива в соцсетях предупреждали об опасности пожара. Они отмечали критическое состояние архивов ацетилцеллюлозной пленки и опасность самовозгорания нитроцеллюлозной пленки. За 74 года существования архива он четыре раза пережил пожары. В результате последнего инцидента в 2016 году были утеряны около 500 работ.

Дополнение

В специальном секретариате Министерства туризма Бразилии по вопросам культуры, под управлением которого находится синематека, заявили, что “глубоко сожалеют в связи с произошедшим” и обратились в Федеральную полицию для проведения расследования. Губернатор штата Сан-Паулу Жоау Дориа назвал пожар в синематеке преступлением против культуры.

Напомним