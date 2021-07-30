В мире коронавирусом заразились более 197 млн человек

КИЕВ. 30 июля. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире на COVID-19 заразились более 197,3 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицирована 197,364,593 человек, из них выздоровели 178,516,410 лица. Количество умерших возросло до 4,214,601.

"Лидеры" по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (35,584,272), Индия (31,571,295), Бразилия (19,839,369), Россия (6,218,502), Франция (6,079,239), Великобритания (5,801,561), Турция (5,682,630) и Аргентина (4,905,925).

"Лидеры" по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (628,492), Бразилии (554,626) и Индии (423,244).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 250 907 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 916 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.