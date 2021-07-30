Официальный курс гривны установлен на уровне 26,89 грн/доллар

КИЕВ. 30 июля. УНН. По состоянию на 30 июля 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,89 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.886700 грн за доллар;

31.923900 грн за евро;

0.366960 грн за российский рубль;

37.535200 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 29 июля курс всех указанных валют вырос.