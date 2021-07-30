Пловец из США Райан Мерфи после золота россиянина заявил, что в гонке все "не чисто"

КИЕВ. 30 июля. УНН. В пятницу, после финала мужского заплыва на 200 метров на спине в Центре водных видов спорта в Токио, Райан Мерфи, один из капитанов сборной США, впервые публично высказался о допинг-скандалах на Играх. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

Вопрос о том, могут ли олимпийские соревнования по плаванию в Токио считаться свободными от допинга, остается неясным, как из-за провалов в борьбе с ним во всем мире в результате пандемии коронавируса, так и из-за спорного решения позволить российским спортсменам участвовать в соревнованиях несмотря на допинговый скандал.

“Это огромная психологическая нагрузка для меня... то, что я плыву в гонке, которая, вероятно, не чистая, — сказал Мерфи после того, как выиграл серебро в гонке на 200 метров у россиянина Евгения Рылова. — Это меня огорчает, что он должен плыть рядом со мной...”.

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Мерфи не указал конкретно, какие участники соревнований или страны, по его мнению, употребляли допинг.

“Я всегда был за чистую конкуренцию, — сказал Рылов, когда его прямо спросили, „чист ли он“, на пресс-конференции. — ... От всего сердца я за чистый спорт. Я всю свою жизнь посвятил этому виду спорта. Райан ни в почему меня не обвинял, поэтому я бы не стал комментировать то, что сказал Мерфи”.

Мерфи был не единственным пловцом, выразившим опасения по поводу допинга.

“Печально осознавать, что существует поддерживаемая государством схема допинга”, — сказал британец Люк Гринбенк, бронзовый призер после Рылова и Мерфи.

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Дополнение

Решение, позволить примерно 330 российским спортсменам соревноваться в Токио — хотя и без российского флага и под флагом Олимпийского комитета России — вызвало споры в преддверии Игр в Токио. Это решение было принято после того, как в конце прошлого года Спортивный арбитражный суд принял решение частично поддержать апелляцию России на санкции, введенные Всемирным антидопинговым агентством после последнего российского допингового скандала.