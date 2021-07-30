Блогер Приходько, который раскрыл схему работы “Галподшипника” на оккупантов, стал получать угрозы

КИЕВ. 30 июля. УНН. Политический эксперт и блогер Назар Приходько, который ранее рассказал о работе предприятия “Галподшипник” на оккупированной территории Донецкой области, сообщил об угрозах. На своей фейсбук-странице он опубликовал скриншот анонимного сообщения с угрозами.

“Я говорил, что меня медийно травят? Человек пишет со скрытого номера, угрожает... А почему? Потому что я сказал правду. Дальше что?”, — пишет Назар Приходько. В опубликованном им скриншоте написано: “Про шарики-подшипники любишь писать? Смотри, потому что будут последствия... И не только правовые...”.

Напомним, ранее Назар Приходько сообщил о том, торговый дом “Галподшипник” работает на территории ОРДЛО. Компания специализируется на продаже элементов трансмиссий, транспортных систем и других комплектующих для промышленности и сельхозтехники. По данным Назара Приходько, с 2014 года компания ни на день не останавливала работу донецкого филиала: он был перерегистрирован в так называемой “ДНР”, получил код ЕГПРОУ и юридический адрес: Донецк, ул. Сеченова, 31. “Бизнес пошел втемную. Через запорожский филиал шел и идет транзитный поток продукции на Донецк, где комплектующими пользуются оккупанты, ведь технику, которая убивает наших воинов, ремонтировать надо”, — писал блогер в апреле этого года.

“Пиши, борись, будь патриотом, но! На тебя спустят “собак”, тебе будут угрожать, тебя “закажут”, — написал Назар Приходько в посте об угрозах.