КИЕВ. 30 июля. УНН. Сегодня, 30 июля, в работе мессенджера Telegram произошел сбой. Пользователи сообщали о проблемах, связанных со входом в приложение. Также были сбои при попытке отправить сообщение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные портала Downdetector.

Детали

Больше всего жалоб поступало от пользователей из Молдовы. Также сбой затронул пользователей из Украины, Польши и Российской Федерации.

Как сообщал УНН ранее, проблемы в работе поисковой системы Google недавно наблюдались в США.