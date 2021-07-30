Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,89 0,0239  EUR: 31,92 0,2218 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Махинации НСЗУ: как украинских инфекционистов превратили в “сезонных работников”
Махинации НСЗУ: как украинских инфекционистов превратили в “сезонных работников”
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Технологии
Архив
21840

В работе мессенджера Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой

КИЕВ. 30 июля. УНН. Сегодня, 30 июля, в работе мессенджера Telegram произошел сбой. Пользователи сообщали о проблемах, связанных со входом в приложение. Также были сбои при попытке отправить сообщение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные портала Downdetector.

Детали

Больше всего жалоб поступало от пользователей из Молдовы. Также сбой затронул пользователей из Украины, Польши и Российской Федерации.

Как сообщал УНН ранее, проблемы в работе поисковой системы Google недавно наблюдались в США.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.