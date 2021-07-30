Впервые в Украине: Новая почта протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом

Тестовое отправление посылки компания осуществила из Киева в Харьков и обратно

КИЕВ. 30 июля. УНН. Вчера, 29 июля, Новая почта протестировала новую услугу — доставку с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), передает УНН.

Тестовая посылка поднялась на высоту 300 метров в 07:00 с аэродрома “Чайка” (ул. Авиаконструктора Антонова, 5) и прибыла на аэродром “Коротич” (Новый Коротич, Харьковская область) в 12:00.

В обратном направлении посылка вылетит в 14:00 с “Коротича” и в 19:00 уже прибудет в Киев.

Тестовую отправку было осуществлено на беспилотном самолете Discovery украинской компании “Аеродрон”.

“Впервые в мире БПЛА с отправлением пролетел расстояние в 480 км. Кроме Новой почты на подобное до сих пор не решилась ни одна другая логистическая компания. В наших планах — сократить время полета до трех часов и масштабировать доставку беспилотниками, сделав ее доступной для большинства клиентов”, — говорит Александр Бульба, СЕО Новой почты.

Как происходит доставка БПЛА

Посылка с сортировочного терминала доставляется прямо на аэродром, где ее загружают в специальный отсек беспилотника. Далее она отправляется по заранее запрограммированному маршруту.

Для посылок такой тип транспортировки абсолютно безопасен. В небе БПЛА ведет себя, как настоящий самолет и умеет распознавать любые препятствия на своем пути. В частности, беспилотный летательный аппарат оснащен специальным парашютом. Поэтому в случае непредвиденных обстоятельств сработает защитная система, и он приземлится с его помощью. Кроме того, по БПЛА следит оператор, который контролирует аппарат на случай опасных моментов и может принимать управления. Во время тестирования посылку в воздухе дополнительно сопровождал самолет.

Следующий тестовый полет запланирован во Львов и состоится в августе. В будущем время полета сократится до трех часов, а общий вес груза, который будет перевозиться составит 250 кг и более. Новая почта планирует запустить услугу в коммерческую эксплуатацию уже в 2022 году.