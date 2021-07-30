Судья-беглец Николай Чаус якобы объявился в Винницкой области. Детективы НАБУ уже едут его задерживать

КИЕВ. 30 июля. УНН. Бывший судья Николай Чаус якобы объявился в селе Винницкой области у границы с Молдовой. Сейчас туда направляются детективы НАБУ для его задержания. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Чауса Александр Вышневый.

Цитата

"Мне известно, что детективы НАБУ сейчас направляются туда (в Винницкую область - ред.), и в рамках уголовного производства планируют задерживать и доставлять в Киев. Я даже поездку в Винницкую планировать не буду. Потому что его скоро сюда доставят", - заявил адвокат.

Вместе с тем, Вышневый не подтвердил, что в Винницкой области объявился именно Николай Чаус. Он сможет ответить на этот вопрос только после личного общения.

Детали

Как стало известно из СМИ, в полицию позвонил житель села Мазуровка Винницкой области, и сообщил, что в селе появился мужчина по имени Чаус Николай Алексеевич 1966 года.

По словам Чауса, он подтвердил, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева.

Полиция Винницкой области отказалась предоставлять комментарии по этому поводу, отметив, что не расследует это дело.

Напомним

3 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове в Кишиневе похитили Николая Чауса.

Президент Молдовы Майя Санду поручила провести расследование этого дела. Глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

8 мая стало известно, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по фактам похищения экс-судьи Николая Чауса и незаконной переправки его через государственную границу.

17 мая этого года в Telegram-канале появилось видеообращение Чауса о возможном похищении которого сообщалось с начала апреля. Он заявил, что планирует вернуться в Украину и возразил, что его похитили в 2021 году.

Контекст

В августе 2016 года НАБУ возбудило дело против Чауса - следствие установило, что судья получил взятку 150 тыс. долларов наличными, из которых 80 тыс. спрятал в двухлитровую банку.

Однако без решения парламента сразу задержать судью не смогли - из-за судейского иммунитета. Впоследствии Чаус перестал являться на допросы в НАБУ, его объявили в розыск.

6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а Соломенский райсуд Киева разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса в розыск в ноябре 2016 года, а через несколько месяцев - 1 марта 2017 года - судью задержали в Кишиневе.