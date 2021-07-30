Все сдали успешно: стали известны результаты первого экзамена на знание государственного языка

КИЕВ. 30 июля. УНН. Участники экзамена на уровень владения украинским языком, который состоялся 19 июля, продемонстрировали свободное владение языком. Об этом сообщила руководитель Национальной комисии по стандартам государственного языка Орися Демская, сообщает корреспондент УНН.

Детали

19 июля состоялся первый экзамен по владению государственным языком во время которого произошел сбой. Сбой удалось быстро устранить, а участникам дали дописать свои работы.

Председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орися Демская сообщила, что всем, кто принимал участие в экзамене, удалось набрать минимум 70 процентов от стандарта и подтвердить высокий уровень знания государственного языка.

Добавим

На сегодня 2888 людей сдавали экзамен по владению государственным языком, из них 20 являются претендентами на гражданство Украины, а все остальные являются государственными служащими.

28 июля комиссия приняла решение о выдаче сертификатов относительно уровня владения украинским языком. На данный момент 138 человек уже получили сертификаты. Из них 133 человека показали уровень свободного владения II степени (самый высокий уровень), и 5 получили сертификаты уровня свободного владения I степени. Председатель Национальной комиссии также рассказала, что на сегодняшнем заседании они готовят выдать 534 государственные сертификаты, 70 процентов из которых свидетельствуют о свободном владении I степени.

Как сообщила член Национальной комиссии Ольга Шевчук-Клюжева, самой сложной для людей оказалась устная часть, именно там они делали наибольшее количество ошибок. В общем комиссия очень довольна результатами экзамена.

Цитата

"На сегодня нет тех, кто не сдал бы экзамен, все, кого мы проверили, набрали минимум 70 процентов", - говорит Орися Демская.

Также в комиссии сообщили, что граждане Украины могут сдать тест совершенно бесплатно, а вот иностранцам он обойдется в 492 грн. Сейчас уже открыты локации на следующую неделю: понедельник и вторник. Суммарное количество людей зарегистрированное на понедельник - 300, а на вторник - 479. Можно зарегистрироваться и выбрать локацию, которая подходит вам больше всего на сайте.

Напомним

С 16 июля 2021 года для поступления на государственную службу необходимо подавать еще один документ - сертификат об уровне владения государственным языком. Получить сертификат можно по результатам специального экзамена. Ответственным за процесс является Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Так определяет Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Напомним, в январе 2021 года вступила в силу одна из статей закона о функционировании украинского языка как государственного.