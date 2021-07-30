Что такое buy-back и почему "Кернел" обьявил о выкупе собственных акций на бирже

КИЕВ. 30 июля. УНН. Агрохолдинг “Кернел” Андрея Веревского заявил о планах выкупа собственных акций на 250 млн дол. Соответствующее решение “Кернел” собирается принять 30 августа на фоне стабильного падения их акций на Варшавской бирже. Речь идет о так называемом обратном выкупе акций buy-back: процессе, довольно распространенном на мировом фондовом рынке. Когда и зачем компании прибегают к buy-back УНН расспросил у экспертов.

Buy-back — это выкуп эмитентом собственных акций. Объявив buy-back, компания выкупает бумаги у акционеров, по факту забирая из обращения на фондовом рынке некую часть своих акций. Обратный выкуп позволяет упрочить позиции крупнейших акционеров компании. Или же спасти акции от стремительного падения, что в случае с “Кернел” более вероятно. Ведь их акции переживают на Варшавской бирже не лучшие времена, фиксируя ежедневное падение. Вероятно, именно поэтому у Веревского решили применить такой рычаг, чтоб остановить негативную тенденцию.

“В мире существует такой метод, когда эмитент выкупает акции. Закон это позволяет и на практике это бывает. Apple такое практикует. Чисто финансовая операция”, — уточняет экономический эксперт Александр Охрименко.

Действительно, компании могут прибегать к обратному выкупу как на высоких уровнях цен акций, так и в случае стремительного падения, поясняет экономический эксперт Андрей Новак.

“В случаях высоких цен buy-back является возвратом денег акционерам — своеобразной альтернативой выплате дивидендов. Это делается для того, чтобы минимизировать риски потери акционеров компании. Свои дивиденды они получают после того, как финансовая ситуация в компании нормализуется”, — говорит эксперт.

Но нередко компании объявляют buy-back именно в случае провала котировок, продолжил Новак, напоминая, что у “Кернел” сейчас как раз такая ситуация.

“Вполне вероятно, что после снижения акций руководители компании Кернел решили выкупить определенное количество акций сегодня, по сниженной цене, тем самым спровоцировав дальнейший рост акций компании. Или хотя бы остановку падения цены этих акций.

Практика довольно распространенная, и ничего оригинального здесь нет”, — уточнил эксперт.

В контексте

За последний месяц котировки акций “Кернел” упали на 9,87%, за последние шесть месяцев — на 11,01%.

Дополнение

Причиной падения акций “Кернел” могли послужить конфликты, спровоцированные агрохолдингом Веревского. Один из таких — между “Кернел” и Михаилом Стадником. По решению Лондонского международного арбитражного суда, “Кернел” должен выплатить Стаднику более 30 млн долларов, которые на данный момент заморожены на счетах агрохолдинга. Стадник даже инициировал признание “Кернел” банкротом, что безусловно могло повлиять на репутацию компании в глазах международных инвесторов. Также сообщается о риске дефолта “Кернел”, о чем не проинформирована Варшавская биржа.

Второй, не менее громкий, конфликт длится между “Кернел” и семьей покойного Валерия Давыденко. Суть конфликта в том, что несколько лет назад “Кернел” предоставил “Агродому” (Черниговская область) заем в размере 11 млн долларов под залог доли корпоративных прав предприятия. По условиям договора, “Кернел” должен был вернуть корпоративные права после расчетов по займу. Однако после смерти Давыденко связанные с “Кернел” структуры и лица установили контроль над его компанией на том лишь основании, что “Агродом” несвоевременно выплатил проценты за пользование займом из-за глобального локдауна, который вызвал коронавирус. При этом, по словам Людмилы Давыденко, новый менеджмент “Агродома”, который связывают с “Кернел”, собрал их урожай на 25 млн долларов, что полностью покрывало и саму ссуду, и проценты за пользование этим займом. Но часть корпоративных прав на “Агродом” так и не вернул.