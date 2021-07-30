Зеленский поручил Шмыгалю за 2 месяца подать в ВР изменения в закон о национальном сопротивлении

КИЕВ. 30 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Премьер-министру Денису Шмыгалю с задачей за два месяца подать в Верховную Раду предложения о внесении изменений в Закон "Об основах национального сопротивления" с целью полного согласования его норм с положениями Конституции Украины и устранения технико-юридических недостатков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Сообщается, что в письме отмечается, что парламент 16 июля принял Закон Украины "Об основах национального сопротивления", который в целом поддержал и подписал Президент.

Однако, как отмечает Зеленский, при подготовке законопроекта ко второму чтению народные депутаты внесли ряд предложений.

"Внесение поправок привело к тому, что некоторые положения закона не в полной мере соответствуют Конституции Украины и требуют устранения технико-юридических недостатков", - отмечает в письме Зеленский.

Сообщается, что в частности, речь идет о предоставлении Кабинету Министров полномочий по определению порядков запрета проведения мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций и тому подобное; изъятие у предприятий и граждан телекоммуникационного оборудования, телевизионной, видео- и аудиоаппаратуры, компьютеров и других средств связи; изъятие у предприятий, учреждений, организаций учебной и боевой техники и тому подобное. Также предусмотрено предоставление военному командованию права отстранения от работы руководителей предприятий и организаций в случаях, определенных Законом Украины "О правовом режиме военного положения".

Кроме того, Закон "Об основах национального сопротивления" содержит положения относительно нераспространения действия Закона "Об административных услугах" на отношения по сертификации инструкторов, которые привлекаются к подготовке военных частей (подразделений) территориальной обороны Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и подготовки населения к участию в движении национального сопротивления, а также включение аккредитованных общественных объединений к субъектам, на которые распространяются гарантии социальной и правовой защиты, предусмотренные Законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Цитата

"Учитывая важность Закона Украины "Об основах национального сопротивления" для обеспечения обороноспособности государства, а также на то, что указанный закон Украины вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования и вводится в действие с 1 января 2022 года, предлагаю в двухмесячный срок подать в Верховную Раду Украины предложения о внесении изменений в Закон Украины "Об основах национального сопротивления" с целью полного согласования его положений в соответствии с Конституцией Украины и устранения технико-юридических недостатков", - отмечает Президент в письме к главе правительства.

Дополнение

Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ.