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Митинг под Офисом Президента: на двух мужчин составили админпротоколы

Митинг под Офисом Президента: на двух мужчин составили админпротоколы

КИЕВ. 30 июля. УНН. На двух мужчин, которые во время митинга под Офисом Президента агрессивно себя вели составили административные протоколы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Цитата

"Сегодня во время проведения митинга у Офиса президента Украины двое участников вступили в словесный конфликт и нецензурно выражались в сторону правоохранителей и других граждан. На замечание прекратить нарушение общественного порядка молодые люди не реагировали ", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что полицейские остановили действия нарушителей, после чего для установления личных данных доставили их в Печерское управления полиции.

"Злоумышленниками оказались уроженцы Житомирской области, 1979 и 1982 рождения, на которых составлены протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. За это им грозит до пятнадцати суток административного ареста", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Перед акцией ЛГБТ-сообщества под Офисом Президента произошло столкновение. Полиция применила слезоточивый газ.

Источник: УНН
Теги: митинг, Украина
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