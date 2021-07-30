В Украине ввели санкции еще против трех контрабандистов

КИЕВ. 30 июля. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкционный список “контрабандистов”. В него ввели еще трех человек. Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.

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"Как вы знаете, мы начали работать с той категорией людей, которых называют в народе "контрабандистами". Не все вошли в предварительные списки, эти списки были дополнены. На этот раз такой список формировала не Служба безопасности Украины, а Министерство внутренних дел во главе с министром Монастырским. На сегодня в этот список вошли три физических лица, а именно Александр Акст, гражданин Германии, 1986 года рождения, Валерий Фальковский, 1974 года рождения, гражданин Студенец Владислав, 1984 года рождения", - рассказал Данилов.

По его словам, 24 компании, аффилированные с этими тремя лицами, так же вошли в этот список.

Дополнение

В Украине заблокировано активы всех 174 "контрабандных компаний", в отношении которых ввел санкции Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о введении персональных санкций в отношении лиц, которых можно назвать "топ-десяткой украинской контрабанды".

Так, СНБО приняла новый пакет санкций против контрабандистов. Санкции применяются к 12 людям.

Как стало известно УНН, Зеленский лишил гражданства нескольких человек из "списка топ-контрабандистов".