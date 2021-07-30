В Украине меньше чем за полгода произвели более 60 тыс. литров мороженого

КИЕВ. 30 июля. УНН. За 5 месяцев 2021 года производство мороженого в Украине составило 61 600 литров, что больше на 3% чем за аналогичный период 2020 года. Об этом говорили во время встречи глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая и Президент Ассоциации украинских производителей "Мороженое и замороженные продукты" Игорь Бартковский, передает УНН.

Детали

По данным Ассоциации украинских производителей "Мороженое и замороженные продукты" крупнейшими регионами-производителями мороженого в Украине является Житомирская (54,1% от общего объема производства за 5 месяцев 2021), Харьковская (18,5%), Днепропетровская (11,2% ), Львовская (5,6%) и Кировоградская (4,5%) области.

В Украине производится более 900 видов мороженого. Структура ассортимента такова: с комбинированным составом - 55,4%, пломбир - 22,4%, сливочное - 11,3%, молочное - 1,8%, плодово-ягодное - 9,1%.

Добавим

Наиболее популярным мороженым в Украине остается классический пломбир, как в индивидуальной, так и семейной упаковке (его покупают более 80% населения). Вторым по частоте покупок выступает мороженое с фруктовыми добавками (около 40%).

Украинцы чаще всего покупают мороженое в вафельном стаканчике. Вторым по популярности мороженым является эскимо на палочке. Кроме того, постепенно растет число покупателей органического мороженого. Также в числе трендов последних лет является рост продаж мороженого на вес на улице и увеличение спроса на мороженое в большой "семейной" упаковке - от 0,5 до 2 кг.