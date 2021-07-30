Ситуация на Донбассе: зафиксировано два обстрелы и пролет вражеского беспилотника

КИЕВ. 30 июля. УНН. В течение текущих суток, 30 июля, на Донбассе зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Детали

В частности, у Водяного, что на Приазовье, противник применил ручные противотанковые гранатометы.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Добавим

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Напомним

За прошедшие сутки, 29 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.