В Вооруженных Силах Украины появилась первая женщина-командующий: что известно

КИЕВ. 30 июля. УНН. Министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ о назначении полковника медицинской службы, главного инспектора Главной инспекции Министерства обороны Татьяны Остащенко на должность Командующего Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

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"Впервые женщина возглавила одно из командований в Вооруженных Силах Украины. Поступательно движемся к построению Вооруженных Сил нового образца. Благодаря реформированию армии в соответствии с принципами и подходами НАТО женщины сейчас имеют возможность проходить военную службу на равных началах с мужчинами. Надо отметить, что свою безусловную поддержку этого выбора после личного общения выразил Верховный Главнокомандующий, Президент Украины Владимир Зеленский", - рассказал Андрей Таран.

Детали

По его мнению, данное назначение командующего Медицинских сил Вооруженных Сил Украины - это не только о гендерном равенстве, а, прежде всего, о профессионализме. В профессиональной армии на первом месте должны быть квалификация, моральные качества человека и патриотизм.

"Татьяна Остащенко имеет большой опыт организации медицинского обеспечения. Проходила военную службу главным инспектором Главной инспекции Министерства обороны Украины, поэтому прекрасно понимает тот фронт работ, который необходимо осилить, чтобы восстановить нормальное функционирование военной медицины", - заявил министр обороны Украины.

Он отметил, что ждет от новой руководительницы Командования наведения порядка в медицинской службе, совершенствование процессов медицинского обеспечения армии, создание благоприятных условий для развития отрасли в соответствии со стандартами НАТО, уменьшение коррупционных рисков и синхронизации процессов всех составляющих Медицинских сил.

"Совсем недавно мы говорили, что женщина-командир, танкист, снайпер, разведчик, пилот, артиллерист - это уже обыденность. На командных должностях в ВСУ, - командирами рот, взводов и минометных батарей, - находятся около сотни военнослужащих-женщин. Теперь, женщина заняла генеральскую должность Командующего и вполне вероятно, что в ближайшей перспективе в Вооруженных Силах появится первая женщина-"бригадный генерал", - подчеркнул Андрей Таран.

По его словам, статистика красноречиво демонстрирует как женщина интегрировалась в украинскую армию. Сейчас почти четверть общей численности Вооруженных Сил - это женщины, и их роль в развитии войска растет. Равный доступ к должностям и воинским званиям предусматривает одинаковый уровень ответственности при исполнении обязанностей военной службы.

Справка

Полковник медицинской службы Остащенко Татьяна Николаевна родилась в августе 1974 года во Львове в семье военнослужащего. С отличием окончила в 1996 году фармацевтический факультет Львовского Государственного медицинского института, а в 1998 году - Украинскую военно-медицинскую академию.

Проходила военную службу на должностях начальника аптеки воинской части, офицера военно-медицинского управления Западного оперативного командования, начальника отдела медицинского снабжения Центрального военно-медицинского управления Вооруженных Сил Украины, начальника отдела Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины и Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, начальника управления медицинского снабжения Главного военно-медицинского управления, Главного инспектора Главной инспекции Министерства обороны Украины.

Получила оперативно-тактический уровень военного образования в 2020 году, а также прошла подготовку на ряде курсов армий государств-НАТО. В Кранфильдском университете (Великобритания) закончила курсы реформирования сектора обороны и безопасности, а также стратегического лидерства для руководящего состава.