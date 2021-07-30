В Украине утвердили Стратегию внешнеполитической деятельности

КИЕВ. 30 июля. УНН. Совет национальной безопасности и обороны принял первый в истории стратегический документ по внешней политике - Стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН со ссылкой на МИД.

Министр напомнил, что исторический документ разработан по поручению Президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства ранее отмечал необходимость четкой стратегии внешней политики для защиты национальных интересов Украины.

Цитата

"Это первый в истории Украины систематизированный стратегический документ высокого уровня по внешней политике нашего государства", - заявил он.

Детали

Кулеба отметил, что к разработке Стратегии были привлечены эксперты и ученые, представители ведущих аналитических центров в сфере внешней политики, Национального института стратегических исследований, эксперты высокого уровня из числа бывших руководителей дипломатической службы.

"Содержание Стратегии можно систематизировать по трем направлениям. Украина - активный участник международной политики. Украина формирует архитектуру безопасности для себя, региона и мира. Украина - это страна новых экономических возможностей", - заявил он.

Стратегия формулирует цель внешней политики нашего государства: утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны, способной обеспечить благоприятные внешние условия для устойчивого развития и реализации потенциала государства, экономики и украинцев.

Глава украинской дипломатии перечислил шесть приоритетных направлений внешнеполитической деятельности, которые определены в Стратегии:

• Обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины

• Противодействие агрессивной политике Российской Федерации

• Курс на членство в ЕС и НАТО

• Продвижение украинского экспорта и привлечения иностранных инвестиций

• Защита прав и интересов граждан Украины за рубежом

• Продвижение положительного имиджа Украины в мире

"Документ ставит точку во всех спекуляциях относительно внешнеполитического курса нашего государства", - подчеркнул министр.

Министр сообщил, что вскоре полный текст стратегии будет доступен для общественности.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Президент Владимир Зеленский планирует утвердить Стратегию внешнеполитической деятельности Украины ко Дню Независимости.



Контекст

Стратегия внешнеполитической деятельности Украины на 2021-2024 годы одобрена Кабмином в июне 2021 года и направлена на утверждение Президенту.

Стратегия основывается на положениях утвержденной указом Президента от 14 сентября 2020 Стратегии национальной безопасности Украины, и является документом среднесрочного планирования государственной политики в сфере внешних сношений.