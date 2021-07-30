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В шаге от медали: украинский дзюдоист завершил выступления на Олимпиаде в Токио

В шаге от медали: украинский дзюдоист завершил выступления на Олимпиаде в Токио

КИЕВ. 30 июля. УНН. Украинский дзюдоист Яков Хаммо, выступающий в весовой категории +100 кг, уступил в борьбе за бронзовую награду, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо Украины.

Детали

В 1/4 финала украинец удачно использовал свой шанс в утешительной схватке и отстоял свое право продолжать борьбу за награды. Но в схватке за "бронзу" потерял свой шанс на медаль. Наш спортсмен проиграл представителю ОКР Темерлану Багаеву.

Цитата

"Сегодня был сложный день для Украины, мы остановились в шаге от второй награды Олимпийских Игр. Якову по силам было войти в призы, но он пятый, и я благодарен ему за борьбу, за настойчивость. В общем, Игры в Токио положительны для украинского дзюдо. У нас есть "бронза" Дарьи Билодид, 5 место Якова Хаммо, 7 место Артема Лесюка, также 9 места заняли все остальные наши спортсмены", - отметил президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк.

Напомним

Теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в финал и будет бороться за "бронзу".

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина, Олимпиада-2020
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