Чаус уже в Киеве - в здании СБУ. НАБУ показало видео "преследования" автомобиля с экс-судьей

КИЕВ. 30 июля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины преследовало автомобили, которыми работники СБУ перевозили бывшего судью Николая Чауса, которого обнаружили в селе в Винницкой области. Однако сотрудники СБУ на требования детективов остановиться и передать им подозреваемого не реагировали. Чаус в здании СБУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАБУ.

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"НАБУ идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили разыскиваемого судью Чауса, однако на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники службы безопасности не реагировали, после чего незаконно доставили его на ул. Владимирскую, 33", - говорится в сообщении.

Детали

В НАБУ отмечают, что в соответствии с ч.1 ст. 210 УПК Украины уполномоченное должностное лицо обязано доставить задержанного в ближайшее подразделение органа досудебного расследования.

"Правоохранители должны соблюдать закон и передать подозреваемого, который разыскивается детективами, уполномоченным представителям Национального бюро", - отмечается в сообщении.

Что было раньше

Национальное бюро расследований призвало правоохранителей передать детективам подозреваемого бывшего судью Николая Чауса, которого обнаружили в селе в Винницкой области.

Как стало известно из СМИ, в полицию позвонил житель села Мазуровка Винницкой области, и сообщил, что в селе появился человек по имени Чаус Николай Алексеевич 1966 года.

По словам Чауса, он подтвердил, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева.

Как сообщал адвокат Чауса Александр Вышневый, в Винницкую область направлялись детективы НАБУ для его задержания.