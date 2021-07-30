Митинг под Офисом Президента: еще на 10 человек составили админпротоколы

КИЕВ. 30 июля. УНН. Правоохранители составили еще на 10 участников стычки под Офисом Президента, где собирались противники ЛГБТ-прайда в формате рейва, административные протоколы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

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"Еще относительно десяти правонарушителей полицейские составили административные протоколы: на 2 по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях, а на 8 составлены протоколы по ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее на двух мужчин, которые во время митинга под Офисом Президента агрессивно себя вели составили административные протоколы.

Перед акцией ЛГБТ-сообщества под Офисом Президента произошло столкновение. Полиция применила слезоточивый газ.