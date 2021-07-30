На Олимпийских играх 31 июля выступит 8 украинцев: расписание соревнований

КИЕВ. 30 июля. УНН. Завтра, 31 июля, на ХХХІІ летних Олимпийских играх на старт выйдет 8 представителей Украины. ️Расписание выступлений обнародовали на странице "НОК Украины и олимпийская команда" в Facebook, пишет УНН.

Расписание

Легкая атлетика

Женщины - 400 м с/б (предыдущие забеги):

3:00 Виктория Ткачук, 3:08 Анна Рыжикова, 3:16 Мария Миколенко;

3:30 - женщины, метание диска (квалификация): Наталья Семенова;

13:10 - мужчины, прыжки в длину (квалификация) Владислав Мазур.

Теннис

С 9:00 (корт центр, матч 2) - женщины, одиночный разряд (матч за бронзу): Элина Свитолина.

Прыжки на батуте

7:00 - мужчины (квалификация) Николай Просторов. Финал в 08:50.

Плавание

13:10 - мужчины, 50 м с/c (полуфинал): Владислав Бухов.

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Добавим

Украинские спортсмены на ОИ в Токио уже завоевали четыре бронзовые награды. В общем медальном зачете Украина на 58 месте.