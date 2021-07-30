Под Полтавой на мужчину напала пантера: полиция открыла дело

КИЕВ. 30 июля. УНН. Под Полтавой в Коваливском экопарке на мужчину напала пантера. Пострадавшего госпитализировали, полиция открыла дело, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, нападение пантеры на мужчину произошло 29 июля в экопарке в селе Коваливка Полтавского района. О травмированном из-за нападения животного мужчине около 12 часов в полицию сообщили медики. Пострадавшего госпитализировали в областную больницу: мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Добавим

Следственно-оперативная группа полиции установила, что во время нападения хищника мужчина находился в вольере. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 271 Уголовного кодекса Украины - нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов об охране труда должностным лицом предприятия.

В рамках уголовного производства дознавателям предстоит выяснить как пострадавший попал в вольер и на каком основании он находился в месте содержания хищного животного.

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