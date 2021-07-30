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Нападающий Зозуля близок к переходу в чемпионат Португалии

Нападающий Зозуля близок к переходу в чемпионат Португалии

Роман Зозуля

КИЕВ. 30 июля. УНН. Украинский нападающий Роман Зозуля ближайшее время пополнит ряды португальского ФК "Эшторил", сообщает УНН со ссылкой на "А Bola".

Детали

Ресурс утверждает, что 31-летний форвард уже подписал соглашение с "Эшторил" до июня 2022 года. Однако клуб это пока не подтвердил.

Отметим, что Зозуля с 2017 года выступал за испанский "Альбасете", который оставил после завершения прошлого сезона. Также Зозуля играл за "Динамо", "Днепр" и испанский "Бетис". Форвард провел 32 матча и забил 4 гола за сборную Украины.

Дополнение

В новом сезоне "Эшторил" будет играть в высшем дивизионе чемпионата, ведь в прошлом выиграл Сегунды.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Украина, Португалия
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