Нарушение закона о защите личных данных: Люксембург оштрафовал Amazon на 746 млн евро

КИЕВ. 30 июля. УНН. Люксембургский надзорный регулятор наложил на компанию Amazon штраф в 746 млн евро (около 888 млн долларов) за нарушение политики ЕС по защите данных пользователей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление компании и CNBC.

Детали

Так, штраф наложила Национальная комиссия по защите персональных данных (CNPD) Люксембурга 16 июля. Регулятор обвинил Amazon в обработке персональных данных пользователей способом, который нарушает законодательства блока.

Цитата

“Решение предусматривает 746 млн евро штрафа и соответствующий пересмотр практик. Мы считаем решение CNPD необоснованным и планируем настойчиво защищаться в этом вопросе”, — говорится в сообщении Amazon.

Дополнение

В CNPD пока публично не комментировали свое решение.

Напомним

В июне Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Facebook по подозрению в неправомерном использовании данных пользователей.