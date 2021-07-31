США ввели санкции против главы Национальной полиции Кубы

КИЕВ. 31 июля. УНН. Соединенные Штаты ввели санкции против начальника Национальной полиции Кубы Оскара Валькарсе, а также против его первого заместителя Эдди Ариаса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США, передает УНН.

Детали

Санкции введены в рамках “акта Магнитского”, который позволяет применять ограничения к тем, кто, по мнению Вашингтона, ответственный за нарушение прав человека. Мероприятия предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты и замораживание активов. Ограничения введены на фоне массовых антиправительственных протестов на Кубе, прошедших в начале июля.

Что предшествовало

На прошлой неделе США ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Альваро Лопес Миер и Национальной специальной бригады, которая входит в состав МВД Кубы.

Ранее о серии американских санкций против Кубы писали CNN и The Washington Post. Предполагается, что сначала санкции коснутся небольшого круга представителей МВД и вооруженных сил Кубы, пишет WP. Как сообщил источник, обычно сбор доказательств злоупотреблений, нарушения прав человека и коррупции в рамках “акта Магнитского” занимает несколько недель, но Байден поручил Госдепартамента и Минфина завершить эту работу в более короткие сроки.