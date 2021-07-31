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США ввели санкции против главы Национальной полиции Кубы

США ввели санкции против главы Национальной полиции Кубы

КИЕВ. 31 июля. УНН. Соединенные Штаты ввели санкции против начальника Национальной полиции Кубы Оскара Валькарсе, а также против его первого заместителя Эдди Ариаса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США, передает УНН.

Детали

Санкции введены в рамках “акта Магнитского”, который позволяет применять ограничения к тем, кто, по мнению Вашингтона, ответственный за нарушение прав человека. Мероприятия предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты и замораживание активов. Ограничения введены на фоне массовых антиправительственных протестов на Кубе, прошедших в начале июля.

Что предшествовало

На прошлой неделе США ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Альваро Лопес Миер и Национальной специальной бригады, которая входит в состав МВД Кубы.

Ранее о серии американских санкций против Кубы писали CNN и The Washington Post. Предполагается, что сначала санкции коснутся небольшого круга представителей МВД и вооруженных сил Кубы, пишет WP. Как сообщил источник, обычно сбор доказательств злоупотреблений, нарушения прав человека и коррупции в рамках “акта Магнитского” занимает несколько недель, но Байден поручил Госдепартамента и Минфина завершить эту работу в более короткие сроки.

Источник: УНН
Теги: США, санкции, Куба
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