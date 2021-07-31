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Суд ЕС отказался восстановить депутатскую неприкосновенность экс-главы Каталонии Пучдемона

Суд ЕС отказался восстановить депутатскую неприкосновенность экс-главы Каталонии Пучдемона

КИЕВ. 31 июля. УНН. Суд ЕС в Люксембурге отказал в восстановлении депутатской неприкосновенности бывшему главе администрации Каталонии Карлесу Пучдемону и его двум соратникам, выступающих за независимость этого региона Испании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Арест Пучдемона, а также експредставникив каталонской администрации Антони Комина и Клары Понсати в странах, в которых они находятся, и выдача их испанским властям “выдаются гипотетическими”, говорится в Прессрелизы суда, обнародованном в пятницу, 30 июля.

Таким образом, суд отменил июньское решение, которым временно вернули иммунитет политикам. Окончательное решение суда ЕС ожидается осенью, указывает агентство dpa. Пучдемон, Комин и Понсати были лишены депутатской неприкосновенности в результате мартовского голосования членов Европарламента.

Напомним

В 2019 году все трое были избраны в парламент ЕС. Однако они не смогли приступить к выполнению своих обязанностей, поскольку этому препятствовала Испания. Мадрид не первый год добивается экстрадиции Пучдемона и его соратников. Однако из-за парламентского иммунитета власти Бельгии (куда бежали Пучдемон и Комин) и Шотландии (туда убежала Понсати) не могли дать ход запросам испанской стороны.

Пучдемон, Комин и Понсати покинули Испанию, чтобы избежать судебного преследования после неудачной попытки объявить о независимости Каталонии от Мадрида в 2017 году. В октябре 2019 года Верховный суд Испании во второй раз выдал международный ордер на арест ексглавы администрации Каталонии. Основанием для этого стали обвинения в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств.

В июне 2021 года Мадрид помиловал девятерых каталонских политиков, осужденных за попытку провозгласить суверенитет Каталонии.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Испания, Каталония
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