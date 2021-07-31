Афганистан: бой между талибами и правительственными войсками продолжается в пригороде Герата

КИЕВ. 31 июля. УНН. Между боевиками экстремистской группировки "Талибан" и правительственными войсками Афганистана идут бои в пригороде западного города Герат, столице одноименной провинции, сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Детали

Группировка утверждает, что его боевики вошли в провинциальной столице, но афганские власти в Кабуле это отрицает. По ее утверждению, наступление талибов было отбито.

Представитель министерства внутренних дел страны Мирвайс Станекзай сообщил Радио Свобода вечером 30 июля, что районы Энджел и Гозара, прилегающих к городу Герат, контролируются правительственными войсками, а пригород столицы провинции “зачищен от “Талибана”.

Цитата

“Их (талибов — ред.) потери убитыми очень большие. Сейчас Гозара и Энджел под нашим контролем. Оба района близко к городу Герат, они расположены в самом въезде в город”, — сказал Станекзай.

Дополнение

Представитель министерства обороны Фавад Аман сообщил изданию, что сотрудники безопасности и силовых служб отбили атаки “Талибана” на Герат, Кандагар, Гельменд и Тахар.

“Таликан, столица провинции Тахар, также очищен от „Талибана“. В пригороде Кандагара афганские силовики перешли в наступление. Даст Бог, ситуация улучшится”, — заявил Аман.

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По сообщению Reuters, афганское правительство сообщил, что ему удалось отбить наступление талибов на Герат с помощью авиаударов. Один из чиновников на условиях анонимности сообщил, что операцию замедлила наличие гражданских в регионе.

Тем время Миссия помощи ООН в Афгаинстани сообщила, что в результате нападения на комплекс ООН в Герате 30 июля погиб один охранник.

По сообщению, нападавшие стреляли из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов, несмотря на то, что вход в комплекс был четко обозначен как объект ООН.

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Пресс-секретарь Государственного департамента США Джалина Портер осудил нападение на комплекс.

“Мы и дальше призываем к немедленному прекращению насилия, продолжающегося в Афганистане”, — заявила Портер журналистам в Вашингтоне.

Напомним

Между тем, США, Европейский союз и НАТО 23 июля призвали “Талибан” прекратить военное наступление в Афганистане и принять участие в мирных переговорах.