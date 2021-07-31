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Байден предупредил Кубу о новых санкциях

Байден предупредил Кубу о новых санкциях

КИЕВ. 31 июля. УНН. Соединенные Штаты продолжат вводить санкции против ответственных за подавление протестов на Кубе. Об этом заявил президент США Джо Байден, принимая в Белом доме группу проживающих в США кубинцев, трансляцию вел телеканал C-SPAN, передает УНН.

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“Будут еще одни санкции, если на Кубе не произойдут радикальные изменения, чего я не ожидаю”, — заявил Байден.

Что предшествовало

Ранее США ввели санкции против начальника Национальной полиции Кубы Оскара Кальехас Валькарсе и его заместителя Эдди Сиерра Ариаса. На прошлой неделе в черный список попал министр Революционных вооруженных сил Альваро Лопес Миер.

Санкции против Кубы были расширены в рамках “акта Магнитского”, который позволяет применять ограничения к тем, кто, по мнению Вашингтона, ответственный за нарушение прав человека. Мероприятия предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты и замораживание активов.

Массовые протесты на Кубе прошли 11 июля, которые стали крупнейшими демонстрациями против власти почти 30 лет. Местные жители протестуют против роста цен на продовольствие, а также против его дефицита, отключений электричества и нехватка лекарств.

Источник: УНН
Теги: США, санкции, Куба, Джо Байден
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