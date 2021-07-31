В Сербии запретили закон о запрете отрицания "геноцида"

КИЕВ. 31 июля. УНН. Парламент Республики Сербской принял ряд законов, которые защищают право сербов на альтернативную точку зрения на события в Сребренице в 1995 году. И вообще на войну в Боснии и Герцеговине и ее последствия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Балканский обозреватель.

Детали

На специальной сессии, которая была закрытой для общественности, депутаты Народной скупштины РС проголосовали за закон о неприменении в Республике Сербской решения Высокого представителя Валентина Инцко о введении уголовного наказания за отрицание геноцида боснийских мусульман в Сребренице и за глорификацию военных преступников. Эти изменения в законодательство Боснии и Герцеговины вступили в действие на текущей неделе.

Кроме того, учреждения Республики Сербской не будут сотрудничать с органами БиГ по этому вопросу.

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Также принят закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Сербской, которым вводится уголовная ответственность за нанесение вреда репутации Республики Сербской и ее народа. Суть поправок заключается в том, что теперь кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет для всех, кто оскорбляет, презирает или грубо обращается с символами Республики Сербской, и от шести месяцев до пяти лет для тех, кто определяет Республику сербскую или ее народ (сербов) как геноцидные или как агрессора. Работникам учреждений, финансируемых из государственного бюджета, совершивших эти преступления, предусмотрено лишение свободы на срок от двух до десяти лет. К пятнадцати годам заключения приговорят тех, кто совершит указанные преступления с намерением изменить конституционный строй, территориальную целостность или посягает на независимость Республики Сербской.

С 83 депутатов Народной скупштины Республики Сербской на сессии присутствовали 73, и 70 из них проголосовали “за” приняты законы, тогда как трое членов “Коалиции для БиГ” были против.

Справка

Высокий представитель в Боснии и Герцеговине — должность, созданная для выполнения Дейтонского мирного соглашения. Он, кроме всего прочего, имеет право в случаях, если стороны в БиГ не придут к соглашению, выносить временные решения, обязательные для исполнения всеми органами власти БиГ.

Валентин Инцко работал в должности Высокого представителя в Боснии и Герцеговине 12 лет. Весной этого года он подал в отставку.

В мае послы государств-членов Управляющего комитета Совета по имплементации мира в Боснии и Герцеговине официально назначили следующим Верховным представителем в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта (Германия).

Шмидт заменит Инцко в должности 1 августа с.г.

Напомним

Младича приговорили к пожизненному заключению по обвинению в геноциде.