Семь человек погибли в результате атаки боевиков ИГ на траурную процессию в Ираке

КИЕВ. 31 июля. УНН. По меньшей мере семь человек погибли, 17 получили ранения на севере Ирака в результате вооруженного нападения на траурную процессию. Об этом сообщил в пятницу местный телеканал Al Sumaria, передает УНН.

Детали

По информации источников издания, атака была осуществлена недалеко от города Ясриб в провинции Салах-эд-Дин (в 45 км к северу от Багдада) боевиками из формирований, аффилированных с террористической группировкой “Исламское государство” (ИГ).

Нападению подвергся автомобиль службы, которая предоставляет ритуальные услуги. Среди погибших есть сотрудники данной организации, мирные жители, а также представители служб безопасности Ирака.

Местные власти объявили о начале расследования случившегося, пообещав “в кратчайшие сроки найти и наказать виновных”.

Напомним

20 июля стало известно, что в Ираке в пригороде Багдада в Садр-Сити ствася взрыв бомбы, 30 человек погибли.