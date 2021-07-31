Власти США отказали компании Безоса в пересмотре контракта NASA по SpaceX

КИЕВ, 31 июля. УНН. Счетная палата США отказала компании Джефф Безос Blue Origin в пересмотре контракта на разработку и создание лунного модуля, которое NASA дало SpaceX, передает УНН со ссылкой на решение ведомства.

Цитата

“Палата пришла к выводу, что NASA не нарушало закон или правила о госзакупках, присудив контракт только одной компании <...> Ведомство оставляло за собой право присудить один, два или несколько контрактов, или вовсе не заключать его. Приняв решение о присуждении контракта, NASA руководствовалось тем, что имеет финансирование только на один”, — говорится в решении ведомства.

Безос не согласен

В Blue Origin сообщили, что продолжат добиваться пересмотра решения космического агентства.

“С решением NASA были серьезные проблемы, Счетная палата США не смогла решить из-за ограниченности ее компетенции. Мы продолжаем выступать за схему с двумя подрядчиками, поскольку считаем это правильным решением”, — приводит AP заявление представителя компании Линды Миллс.

А Илон Маск — доволен

На решение Счетной палаты США также отреагировал глава SpaceX Илон Маск. Новость о том, что власти отклонили требование Blue Origin, он прокомментировал в Twitter емодзи с бицепсом.

Контекст

NASA заключило контракт на разработку и создание лунного посадочного модуля с SpaceX в апреле. Сумма контракта составила 2,89 млрд долларов. На него также претендовали Blue Origin и компания Dynetics. После проигрыша они подали жалобу на решение космического агентства, и NASA приостановило контракт со SpaceX.

На этой неделе Безос написал открытое письмо председателю NASA Биллу Нельсону, в котором предложил агентству покрыть расходы на месячную программу в размере до 2 млрд долларов в обмен на контракт. По мнению бизнесмена, NASA должно было выбрать двух, а не одного подрядчика, поскольку конкуренция должна помешать исполнителю контракта иметь “непреодолимый влияние” на космическое агентство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: SpaceX заключила контракт с NASA на запуск миссии к спутнику Юпитера Европы в поисках внеземной жизни

В свою очередь NASA объяснило решение отдать контракт SpaceX ограниченными средствами и тем, что предложение Маска была выгодной. По информации CNBC, Blue Origin оценила свои услуги в 5,9 млрд долларов, а Dynetics — в 8,5 млрд долларов.

Лунный посадочный модуль будет создан в рамках программы “Артемида” по высадке астронавтов на Луну. Эту программу финансирует правительство США. Одной из ее целей является отправка на спутник первой женщины. NASA ожидает, что программа станет ступенькой к созданию постоянно жилого поселения на Луне.