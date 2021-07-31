В США разрешили проводить на людях испытания по вживлению компьютерных интерфейсов в мозг

КИЕВ. 31 июля. УНН. Агентство по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) разрешило испытать устройство интерфейса мозга-компьютера компании Synchron на людях, передает УНН со ссылкой на Engadget.

Детали

Компания, которая производит имплантированный интерфейс мозг-компьютер (BCI), получила разрешение FDA на проведение клинических испытаний с участием пациентов. Synchron планирует начать раннее технико-экономическое исследование своего имплантата Stentrode в конце этого года в больнице Маунт Синай, Нью-Йорк, с участием шести экспериментаторов. Компания заявила, что будет оценивать “безопасность и эффективность устройства у пациентов с тяжелым параличом”.

Synchron получила “зеленый свет” FDA раньше конкурентов, таких как Neuralink Илона Маска. Прежде чем такие компании смогут продавать BCI на коммерческой основе в США, они должны доказать, что устройства работают и являются безопасными. FDA предоставит руководство по испытаниям устройств BCI для пациентов с параличом или ампутацией в ходе вебинара в четверг.

Еще одно клиническое испытание Stentrode проводится в Австралии. Четыре пациенты получили имплантат, который используется “для передачи данных от моторной коры головного мозга для управления цифровыми устройствами”, сообщили в Synchron. Согласно данным, опубликованным в Journal of NeuroInterventional Surgery, двое из пациентов смогли управлять компьютером с помощью своих мыслей. Они выполняли задачи, связанные с работой, отправляли текстовые сообщения и электронные письма, а также осуществляли банковские операции и покупки через Интернет.

Об устройстве

По данным компании Synchron, имплантация устройства Stentrode с помощью минимально инвазивной процедуры занимает около двух часов. Устройство имплантируется через кровеносный сосуд в нижней части шеи и маневрирует в головной мозг. Генеральный директор Synchron Томас Оксли сообщил Bloomberg, что устройство может быть доступно для покупки в течение трех-пяти лет.

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