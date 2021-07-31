Олимпиада в Токио: за сутки обнаружили 21 новый случай заражения коронавирусом

КИЕВ. 31 июля. УНН. Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдал по меньшей мере 21 человек, задействован в проведении Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном в субботу на сайте оргкомитета "Токио-2020", передает УНН.

Детали

Среди зараженных нет спортсменов. Общее количество случаев инфицирования среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигла 246.

Контекст

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа был продлен действие режима чрезвычайного положения (ЧП) из-за коронавируса. Этот режим предусматривает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общественного питания и ограничения по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит с 23 июля по 8 августа без зрителей.