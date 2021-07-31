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Минюст США заявил, что россияне сломали федеральные прокуратуры страны

Минюст США заявил, что россияне сломали федеральные прокуратуры страны

КИЕВ. 31 июля. УНН. Российские хакеры, которые стояли за масштабной кампанией кибершпионажа SolarWinds, в прошлом году сломали электронные почтовые ящики некоторых из самых известных федеральных прокуратур на территории США, сообщило в пятницу Министерство юстиции США, передает УНН.

Детали

По данным министерства, 80% учетных записей электронной почты Microsoft, используемых сотрудниками четырех прокуратур США в Нью-Йорке, были сломаны. В целом, по данным Министерства юстиции, в ходе хакерской кампании были взломаны аккаунты электронной почты как минимум одного сотрудника в 27 офисах прокуратуры США, приводит данные AP.

В заявлении Министерства юстиции говорится, что, по его мнению, учетные записи были взломаны в период с 7 мая по 27 декабря 2020 года. Такие сроки примечательны тем, что кампания SolarWinds, которая проникла в десятки частных компаний и аналитических центров, а также по меньшей мере в девять государственных учреждений США, была впервые обнаружена и обнародована в середине декабря.

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Напомним

В апреле администрация Байдена объявила о санкциях, включая высылку российских дипломатов в ответ на взлом SolarWinds и вмешательства России в президентские выборы в США в 2020 году. Россия отрицает наличие правонарушений.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, киберугроза
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