Минюст США заявил, что россияне сломали федеральные прокуратуры страны

КИЕВ. 31 июля. УНН. Российские хакеры, которые стояли за масштабной кампанией кибершпионажа SolarWinds, в прошлом году сломали электронные почтовые ящики некоторых из самых известных федеральных прокуратур на территории США, сообщило в пятницу Министерство юстиции США, передает УНН.

Детали

По данным министерства, 80% учетных записей электронной почты Microsoft, используемых сотрудниками четырех прокуратур США в Нью-Йорке, были сломаны. В целом, по данным Министерства юстиции, в ходе хакерской кампании были взломаны аккаунты электронной почты как минимум одного сотрудника в 27 офисах прокуратуры США, приводит данные AP.

В заявлении Министерства юстиции говорится, что, по его мнению, учетные записи были взломаны в период с 7 мая по 27 декабря 2020 года. Такие сроки примечательны тем, что кампания SolarWinds, которая проникла в десятки частных компаний и аналитических центров, а также по меньшей мере в девять государственных учреждений США, была впервые обнаружена и обнародована в середине декабря.

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Напомним

В апреле администрация Байдена объявила о санкциях, включая высылку российских дипломатов в ответ на взлом SolarWinds и вмешательства России в президентские выборы в США в 2020 году. Россия отрицает наличие правонарушений.