Звезду спринта из Нигерии отстранили от Олимпиады из-за допинга

КИЕВ. 31 июля. УНН. За несколько часов до финального забега на дистанции 100 метров на Олимпийских играх в Токио стало известно, что допинг-тест одной из лидеров соревнований, нигерийской легкоатлетки Блессинг Окагбаре, дал положительный результат, и она была временно отстранена от участия в Играх. Об этом утром в субботу, 31 июля, объявила независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) всемирной федерации Word Athletics, передает УНН.

Детали

Согласно сообщению, анализ допинг-пробы, взятой в Окагбаре 19 июля, обнаружил прием гормона роста. Поскольку результат был получен только в пятницу, 30 июля, спортсменка в тот же день была квалифицирована для участия в полуфинале бега на 100 метров. Полуфиналы и финал состоятся в субботу вечером.

Справка

На Олимпийских играх 2008 года в Пекине Блессинг Окагбаре сначала завоевала бронзовую медаль в прыжках в длину с результатом 6,91 м, уступив Маурен Хига Магги из Бразилии и россиянке Татьяне Лебедевой. Однако, после того, как в январе 2017 года Лебедева была признана виновной в употреблении допинга, нигерийской спортсменке была присуждена серебряная медаль. На чемпионате мира 2013 года в Москве Окагбаре завоевала бронзу в беге на 200 метров и серебро в прыжках в длину.

Что было раньше

Президент Владимир Зеленский лишил госстепендий трех олимпийских медалистов из-за допинга.