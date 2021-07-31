Данилюк подрался с Миловановым на своем дне рождении

КИЕВ. 31 июля. УНН. Председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов подрался с бывшим секретарем СНБО Александра Данилюка на дне рождении последнего, передает УНН со ссылкой на данные, которые сам Милованов подтвердил в Facebook.

Детали

Так, по словам Милованова, поводом для конфликта послужил спор о законности решения о недопуске Данилюка к госслужбе.

Позже, после появления этой информации в СМИ, Милованов подтвердил в комментариях в Facebook, драка действительно состоялась.

Отвечая на вопрос, была ли драка, Милованов написал: “Это была активная фаза дебатов. Но к сожалению, да. Данилюк неадекватен. Его нельзя допускать к государственной службе. В США он бы сел в тюрьму”.

Известно, что Данилюк ударил Милованова в глаз.

Контекст

Отметим, что Милованов возглавляет конкурсную комиссию по вопросу принятия на должность будущего председателя Бюро экономической безопасности.

Перед появлением информации о драке, Милованов опубликовал фото рядом с Данилюком, где он приветствует последнего с днем рождения.

Напомним

В начале июля журналистка в Верховной Раде набросилась на нардепа Никиту Потураева. Сначала ударил кулаком, а затем сумочкой.