31 июля: какой праздник сегодня

КИЕВ. 31 июля. УНН Сегодня, 31 июля, в мире отмечают Всемирный день рейнджера и день сисадмина, пишет УНН.

День системного администратора

День системного администратора, также известный, как день сисадмина - неофициальный профессиональный праздник системных администраторов. Целью праздника является проявление уважения к работе системных администраторов.

Традицию празднования было начато 28 июля 2000 Тедом Кекатос.

Сейчас, несмотря на то, что праздник в одной стране мира не является официальным, многие компании в знак уважения дарят в этот день своим работникам торты.

День рейнджера

В свою очередь, в мире отмечают День рейнджера. Этот день учредила 2007 года Международный федерация рейнджеров. Так отмечают вклад именно парковых рейнджеров в охрану природы, чествуют погибших на службе.

Этот день относится только к парковым рейнджеров, государственных инспекторов по охране животных и окружающей среды.

В субботу, 31 июля, именины отмечают владельцы таких имен: Игнат, Любомир, Емельян, Иван.