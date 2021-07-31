Не менее 40% украинцев имеют антитела к SARS-CoV-2 - ЦОЗ

КИЕВ. 31 июля. УНН. Не менее 40% украинцев имеют антитела к SARS-COV-2. Это первые результаты всеукраинского исследования распространенности антител к коронавирусу SARS-COV-2. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины при Минздраве.

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“При координации Центра общественного здоровья в Украине впервые проведено исследование для определения количества населения, имеющего антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 — возбудителя COVID-19. Так, по предварительным результатам не менее 40% украинцев имеют антитела к SARS-CoV 2”, — говорится в сообщении.

Предварительные результаты исследования

По состоянию на июнь-июль 2021 года у 40,5% участников исследования выявили определяемые антитела класса IgG к одному из белков коронавируса SARS-CoV-2 (RBD-домена S1-протеина).

По предварительной статистической оценке, если этот показатель экстраполировать на все население Украины, то он, вероятно, будет в пределах от 39,3% до 41,7% (95% доверительный интервал).

Это значение следует расценивать как минимальную долю украинцев, которые были инфицированы SARS-CoV-2 с начала пандемии. Фактическое же количество, вероятно, является большим, ведь на результаты исследования влияют следующие факторы:

часть людей в определенные периоды после инфицирования не имеет антител к RBD-домена S1-протеина, но имеет антитела к другим белкам — это будет дополнительно оценены в рамках исследования;

из-за возможной непродолжительную циркуляцию антител у части людей, перенесших COVID-19, они могли исчезнуть к моменту исследования;

уровни антител могли быть слишком низкой для обнаружения лабораторными методами или находиться на уровне ниже порога конкретной тест-системы.

Все эти аспекты будут учтены во время углубленного анализа результатов исследования. Исследовательская команда планирует подготовить полный отчет в сентябре 2021 года.

В ЦОЗ обратили внимание, что наличие антител к коронавируса, вызывающего COVID-19, указывает, что человек ранее контактировала с вирусом, но не является признаком болезни. Выявление антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации. На сегодня неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты и как долго они сохраняются.

Как происходил сбор данных

Сбор данных для исследования продолжался с 7 июня по 9 июля 2021 года. В течение 5 недель во всех регионах Украины работали 54 мобильные бригады, которые проводили забор крови и опрашивали украинском об их опыте заболевания COVID-19, поведение во время пандемии, соблюдение карантинных норм, социально-демографические факторы, которые могут повлиять на инфицирование далее.

Всего к сбору данных присоединились 154 интервьюеры, 168 медицинских работников, 87 работников и волонтеров Красного Креста. К центрифугирования и хранения образцов крови было привлечено 129 учреждений здравоохранения.

В рамках исследования были опрошены и собрали пригодны для анализа образцы крови от 6398 здоровых взрослых людей, избранных случайным образом. Треть участников исследования проживает в сельской местности, треть — в областных центрах, еще треть — в других городах и поселках городского типа.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 252 785 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 945 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.