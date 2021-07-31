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Бывший судья Верховного суда Гаити подозревается в убийстве президента

Бывший судья Верховного суда Гаити подозревается в убийстве президента

Жовенель Моис

КИЕВ. 31 июля. УНН. Полиция Гаити выдвинула новые обвинения против одного из бывших судей Верховного суда в связи с его причастностью к убийству президента Жовенеля Моиса в начале этого месяца, заявив, что он встречалась с некоторыми колумбийскими наемниками, обвиненными в его убийстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Ранее на этой неделе гаитянский полиция выдала ордер на арест Венделла Кок-Телоты, бывшего судьи Верховного суда, который был уволен вместе с двумя другими судьями ранее в феврале, когда Моис утверждал, что против него планировался переворот.

По словам пресс-секретаря Национальной полиции Гаити Мари Мишель Верье, полиция провела обыск в главном доме Кок-Телоты, а также в других загородных домах.

Остается много вопросов о том, кто стоял за убийством президента и как убийцы получили доступ к дому. Официальные лица Гаити обвинили команду в убийстве президента, состоящей в основном из колумбийских наемников, трое из которых были убиты полицией.

Наднях по подозрению в причастности к инциденту был арестован высокопоставленный сотрудник службы безопасности президента Моиса.

Ранее в тот же день Колумбия призвала Гаити гарантировать юридические и медицинские права 18 колумбийцев, задержанных на Гаити по обвинению в убийстве Моиса.

Добавим

Президент Гаити погиб после нападения преступников, проникших в его резиденцию в ночь с 6 на 7 июля. Во время нападения пострадала также жена Жовенеля Моиз Мартин Моиз, ее отправили на лечение в Майами.

Всего в убийстве президента Гаити подозреваются 26 человек, 5 из них находятся на свободе.

Источник: УНН
Теги: убийство, Президент
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